Berlin - Bei seiner Festnahme hat ein 20-Jähriger sich heftig gewehrt und einen Polizisten an Kopf und Brust verletzt. Der Beamte habe seinen Dienst vorzeitig im Krankenhaus beenden müssen, teilte die Polizei mit.

Der 20-Jährige war am Freitagabend den Angaben zufolge in Mitte mit einem 24-Jährigen in ein Streitgespräch und schließlich in eine körperliche Auseinandersetzung geraten. Zwei Polizisten in Zivil gingen dazwischen, der 20-Jährige flüchtete daraufhin. Einer der Beamten holte ihn aber ein. Der 20-Jährige schlug ihm dann unter anderem ins Gesicht.

Auch im Polizeigewahrsam habe der 20-Jährige erheblichen Widerstand geleistet und auch seinen Kopf wiederholt an die Zellentür geschlagen, teilte die Polizei weiter mit. Erst die Androhung einer Fesselung habe ihn davon abgehalten.