Das Landgericht Erfurt in einem Ausweichquartier.

Erfurt - Wegen einer Messerattacke muss sich seit Mittwoch ein 34-Jähriger vor dem Landgericht Erfurt verantworten. Dem angeklagten Deutschen wird versuchter Totschlag zu Last gelegt. Er soll im November vergangenen Jahres auf dem Bahnhofsvorplatz in Erfurt einen Mann bei einer Auseinandersetzung niedergestochen und dabei lebensbedrohlich verletzt haben. Eine Frau erlitt eine Stichverletzung am Kopf. Laut Anklage stand der Angreifer zum Tatzeitpunkt unter Drogeneinfluss.

Am ersten Verhandlungstag wurde nur die Anklageschrift verlesen, wie ein Gerichtssprecher sagte. Möglicherweise werde sich der Angeklagte beim zweiten Verhandlungstermin am 14. Juni äußern. Für den Prozess sind zunächst Termine bis Juli anberaumt.