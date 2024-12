Mann verletzt Bekannte - Tatverdächtiger in Haft

Die Berliner Polizei hat einen Mann festgenommen, der eine Frau mit einem Messer verletzt haben soll. Inzwischen ist er in Haft. (Symbolbild)

Berlin - Die Berliner Polizei hat in Alt-Hohenschönhausen einen Mann festgenommen, der eine Bekannte mit einem Messer verletzt haben soll. Die Polizei war am Montag alarmiert worden, weil die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses eine lautstarke Auseinandersetzung in der Nachbarschaft bemerkt hatte.

Die Polizisten entdeckten eine 40-jährige Frau mit Verletzungen an Armen, Beinen und am Kopf. Sie kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei war die Frau aus der Wohnung eines 36-jährigen Bekannten geflohen.

Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Der Mann soll die 40-Jährige nach einem Streit mit einem Fleischklopfer und einem Messer verletzt haben. Er flüchtete zunächst, wurde an Heiligabend aber festgenommen.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung auf. Inzwischen ist er in Haft. Wie sich nach seiner Festnahme herausstellte, war die Polizei auch wegen eines Diebstahls auf der Suche nach ihm. Das teilte ein Sprecher der Berliner Polizei auf dpa-Anfrage mit.