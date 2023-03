Chemnitz - Ein Mann hat auf einem Balkon eines Mietshauses in Chemnitz Müll verbrannt und so einen größeren Einsatz von Rettungskräften ausgelöst. Weil das Feuer am Samstagabend stark qualmte, alarmierten Nachbarn die Feuerwehr, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Eine 23 Jahre alte Bewohnerin sei mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Sonst wurde niemand verletzt. Gegen den 35-jährigen Mann werde nun wegen schwerer Brandstiftung ermittelt.