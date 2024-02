Ein Autofahrer will nicht mit der Polizei kooperieren und schließt sich in einem Pkw ohne Kennzeichen ein - und fährt dann davon.

Staßfurt - Ein Autofahrer hat sich in Staßfurt im Salzlandkreis wegen einer Polizeikontrolle in seinem Wagen verbarrikadiert und ist anschließend geflüchtet. Dabei habe er einen Streifenwagen gerammt und beschädigt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Demnach war das Auto am Samstag auf dem Parkplatz eines Sonderpostenmarktes aufgefallen, weil es keine Kennzeichen hatte. Als die Polizei ihre Kontrolle starten wollte, habe sich der „aggressive und unkooperative“ Mann im Pkw eingeschlossen. Als die Fahrertür auf Anordnung der Bereitschaftsstaatsanwaltschaft geöffnet werden sollte, gab der Mann den Angaben zufolge Gas und fuhr mit hoher Geschwindigkeit davon. Bisher fehle von dem 37-Jährigen jede Spur, hieß es.