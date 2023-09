Erfurt - Ein unbekannter Mann soll einen 51-Jährigen in Erfurt am Dienstagabend mit einem Baseballschläger attackiert haben, nachdem dieser gegen eine Hauswand uriniert hatte. Der 51-Jährige wurde leicht verletzt, wie die Polizei Erfurt am Mittwoch mitteilte. Der Unbekannte hatte den Mann demnach zunächst ermahnt, als er ihn beim Urinieren erwischte. Der 51-Jährige fuhr daraufhin laut Polizei mit seinem Fahrrad davon. Der andere Mann nahm aber die Verfolgung mit seinem Auto auf, holte den 51-Jährigen ein und griff ihn mit dem Baseballschläger an, wie es hieß. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.