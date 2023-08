Jerichow - Ein unter Drogen stehender Autofahrer hat sich im Jerichower Land eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Die Beamten hätten den 24-Jährigen im Jerichower Ortsteil Roßdorf kontrollieren wollen, als er in der Nacht zum Samstag mit hohem Tempo davongefahren sei. Im Polizeirevier Jerichower Land hieß es am Sonntag, die Verfolgungsfahrt habe ungefähr 10 bis 15 Minuten gedauert. In einem Feldweg beendeten die Polizisten die Flucht.

Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass der Mann unter Drogeneinfluss gestanden und auch eine geringe Menge Rauschgift bei sich gehabt habe. Mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet. Eigenen Angaben zufolge hatte der Mann seinen Führerschein schon einmal wegen Betäubungsmitteln verloren, so die Polizei.