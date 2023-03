Bad Lauchstädt - Ein 60-jähriger Mann und eine 59-jährige Frau sind in Bad Lauchstädt durch Schussverletzungen in ihrer Wohnung gestorben. Die Polizei wurde am Mittwochabend über einen Streit in einem Mehrfamilienhaus informiert - als die Beamten ankamen, schoss der 61 Jahre alter Mann aus dem Fenster seiner Wohnung in ihre Richtung, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Beamten zogen sich daraufhin zunächst zurück.

Als sich Spezialkräfte der Polizei wenig später Zutritt in die Wohnung verschaffen konnten, fanden sie den Mann und die Frau mit Schussverletzungen. Trotz sofort eingeleiteter medizinischer Maßnahmen starben beide noch in der Wohnung. Die Ermittlungen zu einem Tötungsdelikt im häuslichen Umfeld dauerten an, hieß es von der Polizei. Was genau sich in der Wohnung abspielte, könne zunächst noch nicht gesagt werden.