Mann überfällt Supermarkt mit Pistole: Kassierer in Schock

Wolfenbüttel - Ein unbekannter Räuber hat einen Supermarkt in Wolfenbüttel überfallen und Geld erbeutet. Am Freitagabend habe der maskierte Mann den Lebensmittelmarkt betreten und den Kassierer mit einer Pistole bedroht, teilte die Polizei am Samstag mit. Er forderte Bargeld und bediente sich schließlich selbst aus der Kasse. Dem Räuber gelang trotz des Einsatzes eines Polizeihubschraubers die Flucht. Der 21 Jahre alte Kassierer erlitt einen leichten Schock. Zur Höhe der erbeuteten Bargeldsumme wollte sich die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht äußern.

Zeugen beschrieben den Täter als zwischen 1,70 und 1,85 Meter groß und von normaler Statur. Er soll eine auffällige, goldfarbene Bomberjacke mit Drachenmotiven getragen haben. Außerdem trug er schwarze Handschuhe und eine schwarze Skimaske.