Vechta - Eine Frau ist am Donnerstag von einem Radlader überrollt worden und gestorben. Die 60-Jährige wurde unter dem Fahrzeug eingeklemmt und von Feuerwehrleuten befreit, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie erlag am Unfallort - einer Kunststoffrecyclingfirma in Vechta - ihren Verletzungen.

Fahrer des Radladers war demnach ein 28 Jahre alter Kollege der Frau, der mit dem Fahrzeug rangierte. Die Polizei geht nach bisherigen Erkenntnissen von einem Arbeitsunfall aus, wie eine Sprecherin am Freitag sagte.