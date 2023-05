Hannover - Nach dem FC St. Pauli will nun auch Hannover 96 am Wochenende den vorzeitigen Aufstieg des Zweitliga-Tabellenführers Darmstadt 98 verhindern. „Die sollen bei sich zu Hause feiern“, sagte Sportdirektor Marcus Mann der „Neuen Presse“ (Dienstag).

Trainer Stefan Leitl betonte genauso selbstbewusst: „Die will ich auch putzen“. Leitl und Mann spielten in der Saison 2006/07 gemeinsam für die „Lilien“. Der heutige Hannover-Trainer war sogar schon 2004 nach Darmstadt gewechselt.

Dem Tabellenführer der 2. Fußball-Bundesliga fehlt nur noch ein Sieg, um die Rückkehr in die erste Liga perfekt zu machen. Die erste Chance dazu ließen die Darmstädter am vergangenen Samstag bei der 0:3-Niederlage gegen St. Pauli ungenutzt. Am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) folgt der nächste Versuch in Hannover. Etwa 5000 Fans wollen das Team des früheren Braunschweiger Trainers Torsten Lieberknecht dorthin begleiten.

„Darmstadt wird verdientermaßen aufsteigen – aber nicht in Hannover“, sagte Mann. „Wir müssen unseren Teil dafür tun, dass es nicht am Sonntag passiert.“