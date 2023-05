Döbeln - Ein 54-Jähriger ist in Döbeln (Landkreis Mittelsachsen) offensichtlich gewaltsam zu Tode gekommen. Die Polizei nahm einen 26-Jährigen fest. Es bestehe dringender Tatverdacht, dass er den Älteren tödlich verletzt habe, teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Montag mit.

Das Opfer war den Angaben zufolge nach einem Hinweis am frühen Montagmorgen leblos in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses gefunden worden. Auch ein Notarzt konnte nicht mehr helfen. Wegen der Verletzungen und Umstände, wie die Leiche gefunden wurde, geht die Kriminalpolizei von einem gewaltsamen Tod aus. Bei den Ermittlungen geriet dann der 26-Jährige in Verdacht. Er soll voraussichtlich am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Laut Polizei sind das Opfer und der mutmaßliche Täter nicht verwandt, haben sich aber wohl gekannt. Beide sind Deutsche. Zu einem möglichen Motiv machte die Polizei mit Verweis auf die noch jungen und laufenden Ermittlungen keine Angaben. Auch zur Art der Verletzungen und einer möglichen Todesursache war zunächst nichts zu erfahren. Ermittelt wird wegen des Verdachts auf Totschlag.