Der Bereich um den Bahnhofsplatz in Oldenburg ist vorübergehend für Fahrzeuge und Fußgänger gesperrt. Grund ist ein tragischer Vorfall.

Oldenburg - Bei einem Unfall mit einem Bus in Oldenburg ist ein Mann ums Leben gekommen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei stürzte der 41-Jährige an einer Bushaltestelle des Bahnhofsplatzes nach vorn auf die Fahrbahn. Dabei geriet er unter einen anfahrenden Linienbus. Der Mann starb am Unfallort.

Nach dem Unfall wurde der gesamte Bereich des Bahnhofsplatzes für den Fahrzeug- und Fußgängerverkehr bis zum Nachmittag gesperrt. Busse, Taxis und andere Verkehrsteilnehmer müssen den Bereich umfahren. Warum der 41-Jährige auf die Fahrbahn fiel, war zunächst unklar. Hinweise auf ein Fremdverschulden gab es nicht, wie ein Polizeisprecher sagte.