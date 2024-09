Delmenhorst - Bei einem tragischen Unfall im Bahnhof Heidkrug in Delmenhorst ist ein 58-Jähriger tödlich verletzt worden. Der Mann sei nach Zeugenaussagen am Bahnsteig ins Straucheln geraten und ins Gleisbett gefallen, sagte ein Polizeisprecher. Der Lokführer eines Regionalexpresses habe zwar noch eine Notbremsung eingeleitet. Ein Zusammenstoß habe aber nicht verhindert werden können. Der Mann starb am Sonntagabend noch am Unfallort. Der Zug war mit rund 300 Fahrgästen besetzt. Sie blieben unverletzt und konnten ihre Fahrt mit einem Ersatzzug fortsetzen. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde der Bahnverkehr auf dem betroffenen Streckenabschnitt gesperrt.