Werdau/Zwickau - Ein 72-Jähriger ist in Werdau (Kreis Zwickau) mit seinem E-Bike gestürzt und später gestorben. Er war beim Sturz schwer am Kopf verletzt worden und hatte das Bewusstsein verloren, wie die Polizei in Zwickau am Montag mitteilte. Er kam ins Krankenhaus, wo er kurze Zeit später starb. Demnach war er am Sonntagmorgen aus noch unbekannter Ursache auf die linke Fahbahnseite geraten und gegen den Bordstein gefahren.