Mahlow - Ein Mitarbeiter einer Gartenbaufirma ist in Mahlow (Kreis Teltow-Fläming) bei Baumfällarbeiten schwer verletzt worden. Am Samstag arbeitete der 27-Jährige auf einer Teleskop-Arbeitsbühne, um eine Baumkrone zu fällen, wie die Polizei mitteilte. Aus bisher ungeklärter Ursache fiel die Baumkrone aber in die falsche Richtung und traf den Arbeiter. Er wurde aus dem Arbeitskorb geschleudert und stürzte mehrere Meter tief. Der Mann kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.