Rettungskräfte werden am Mittwoch zu einem Haus in Unstruttal alarmiert. Dort war es zu einem Unfall gekommen.

Unstruttal - Ein Mann hat sich in Unstruttal (Unstrut-Hainich-Kreis) bei Arbeiten an seinem Haus schwer verletzt. Der 47-Jährige brach aus bislang ungeklärter Ursache am Mittwochnachmittag durch eine im Bau befindliche Zwischendecke, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach stürzte er mehrere Meter in die Tiefe. Er wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht, wie es hieß.