Döbeln - Ein 46 Jahre alter Mann ist am Dienstagabend nach einem Zusammenstoß von seinem Auto mit einem Lkw bei Döbeln gestorben. Wie die Polizei Chemnitz am Mittwoch mitteilte, erlag der Mann noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der 61 Jahre alte Lkw-Fahrer wurde schwer verletzt. Den Angaben zufolge fuhr der 46-Jährige auf der B167 in eine Rechtskurve und kam nach links von seiner Spur ab. Ihm entgegen kam der Lkw, die beiden Fahrzeuge stießen laut Polizei frontal zusammen. Die Beamten schätzen den entstandenen Sachschaden auf 100.000 Euro.