Berlin - Ein Mann ist in Berlin-Gesundbrunnen durch einen Messerstich in den Bauch getötet worden. Zuvor habe es einen Streit zwischen zwei Personen gegeben, sagte ein Polizeisprecher am späten Abend. Das Opfer der Messerattacke sei im Krankenhaus gestorben. Die Beamten nahmen einen Tatverdächtigen fest. Der Angriff ereignete sich dem Polizisten zufolge gegen 18.00 Uhr in der Böttgerstraße, die daraufhin gesperrt wurde. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.