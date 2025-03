In Neuruppin kommt es zu einer Explosion in einem Wohnhaus. Der Bewohner des Hauses wird schwer verletzt. Er stirbt später im Krankenhaus.

Neuruppin - Ein Mann ist nach einer Explosion in seinem Haus in Neuruppin (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) gestorben. Der 69-Jährige wurde mit einem Hubschrauber schwer verletzt in eine Klinik gebracht, wo er später seinen Verletzungen erlag, wie die Polizei mitteilte. Die 68 Jahre alte Ehefrau des Mannes blieb demnach unverletzt, kam aber zur Kontrolle ebenfalls in eine Klinik.

Zunächst war unklar, wie es zu der Explosion am Sonntagmorgen in dem Einfamilienhaus kam. Ein Feuer brach aus, das von der Feuerwehr laut Mitteilung gelöscht wurde. Das Haus gilt derzeit als einsturzgefährdet und soll stabilisiert werden. Erst dann könne der Brandort untersucht werden. Unklar war zunächst auch, ob der Mann infolge der Explosion oder des Brandes starb.