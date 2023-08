Halle - Ein Mann ist bei einem Badeunfall im Hufeisensee in Halle (Saale) verunglückt und später im Krankenhaus gestorben. Der 32-Jährige war am Samstagnachmittag mit Begleitung an dem See zum Baden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei sei er aus unbekannten Gründen untergegangen.

Der genaue Ablauf des Geschehens war zunächst unklar. „Eine Fremdeinwirkung können wir ausschließen“, sagte ein Sprecher des Lagedienstes. Rettungskräfte reanimierten den Mann und brachten ihn ins Krankenhaus. Dort sei er später gestorben, hieß es weiter.