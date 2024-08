In Erxleben stoßen zwei Lastwagen zusammen. Ein 57-Jähriger wird bei dem Unfall tödlich verletzt. Was bisher bekannt ist.

Erxleben - Bei dem Frontalzusammenstoß zweier Lastwagen im Landkreis Börde ist ein 57-Jähriger tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam der Mann am Sonntagabend auf einer Straße bei Erxleben aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Lkw nach links von der Fahrbahn ab. Dabei stieß er mit dem entgegenkommenden Laster eines 55-Jährigen zusammen. Der 57-Jährige erlag seinen schweren Verletzungen noch am Unfallort. Der 55-Jährige verletzte sich bei dem Aufprall leicht und wurde für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht, wie es hieß.