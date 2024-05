Naumburg - Ein Mann hat bei einem Unfall auf der Bundesstraße 180 in der Nähe von Naumburg tödliche Verletzungen erlitten. Er war dort am Mittwochnachmittag auf einem Kleinkraftrad unterwegs und stieß aus bisher unbekannter Ursache frontal mit einem Transporter zusammen. Dabei erlitt der Mann so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb, wie die Polizei in Halle/Saale mitteilte. Zwei Insassen im Transporter wurden leicht verletzt.