Hollenstedt - Bei einem Unfall auf der Autobahn 1 nahe Hollenstedt (Landkreis Harburg) sind ein Mann tödlich und zwei weitere Männer schwer verletzt worden. Zunächst war ein 31 Jahre alter Mann am Samstagmorgen mit seinem Transporter ins Schleudern geraten, wie die Polizei mitteilte. Demnach war er wahrscheinlich bei schlechter Witterung zu schnell unterwegs. Der Transporter stieß in die Mittelschutzplanke und kam auf dem Hauptfahrstreifen zum Stehen. Kurz danach verlor ein 55-Jähriger unmittelbar vor der Unfallstelle ebenfalls die Kontrolle über seinen Wagen und krachte in den liegengebliebenen Transporter.

Der 55 Jahre alte Autofahrer wurden bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Ein 25 Jahre alter Mann, der als Beifahrer in dem Transporter unterwegs war, wurde von dem Auto des 55-Jährigen erfasst, als er die Unfallstelle absichern wollte. Der 25-Jährige und auch der 31 Jahre alte Transporterfahrer, der bei dem Zusammenstoß noch in dem Wagen saß, wurden schwer verletzt. Rettungskräfte brachten beide in Krankenhäuser.

Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Autobahn in Richtung Hamburg für rund dreieinhalb Stunden gesperrt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können.