Hildesheim - Bei einem Arbeitsunfall in der Hildesheimer Nordstadt ist ein Mann eingeklemmt worden und gestorben. Der Mann führte am Dienstagnachmittag auf einem Firmengelände Reparaturarbeiten an einem Lkw durch, wie die Feuerwehr am Dienstagabend mitteilte. Dabei geriet er mit dem Oberkörper zwischen Fahrgestell und Fahrerhaus des Lkws und wurde eingeklemmt. Mit einem Hebekissen wurde die Kabine angehoben und der eingeklemmte Mann befreit. Der herbeigerufene Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des Arbeiters feststellen. Die Unfallursache war zunächst unklar.