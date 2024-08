Barby - Bei einem Verkehrsunfall im Barbyer Ortsteil Sachsendorf (Salzlandkreis) ist ein Mann gestorben. In einer Rechtskurve kam der 29-Jährige am frühen Samstagmorgen mit seinem Auto aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum, wie die Polizei mitteilte. Der Mann aus Lutherstadt Wittenberg verstarb den Angaben zufolge noch an der Unfallstelle. Der 26-jährige Beifahrer sei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden.