Magdeburg - Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in Magdeburg ist am Sonntagmorgen ein 51-Jähriger gestorben. Nach bisherigem Ermittlungsstand gerieten die beiden Männer gegen 3.30 Uhr in einer Straßenbahn in einen Streit, wie die Polizei mitteilte. Kurz darauf hätten beide die Straßenbahn verlassen. Im Haltestellenbereich soll es in der Folge zu einem Angriff auf den 51-Jährigen gekommen sein, bei dem dieser tödlich verletzt wurde. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.