Ein Mann und eine Frau gehen einer Seniorin in Chemnitz zur Hand - und stehlen dabei deren Auto. Auf der Flucht vor der Polizei kracht der Fahrer gegen einen anderen Wagen.

Ein Pärchen bietet einer Seniorin in Chemnitz Hilfe an und stiehlt ihr dabei das Auto. Als die Polizei den Wagen entdeckt, flüchtet der 32-jährige Fahrer und baut einen Unfall. (Symbolbild)

Chemnitz - Ein Unbekannter hat mit einer Komplizin einer Seniorin in Chemnitz das Auto gestohlen und damit später auf der Flucht vor der Polizei einen Unfall gebaut. Wie die Polizei mitteilte, entlud die Frau im Ortsteil Gablenz am Donnerstagnachmittag die Einkäufe aus ihrem Wagen, als das Pärchen kam und ihr Hilfe beim Tragen anbot. Die Frau nahm das Angebot an.

In ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus bemerkte sie dann, dass sie versehentlich die Autoschlüssel im Wagen hatte stecken lassen. Beim Blick aus dem Fenster stellte sie fest, dass ihr Auto im Wert von etwa 15.000 Euro und das Pärchen verschwunden waren.

Verdächtiger flüchtet zu Fuß

Die Frau verständigte die Polizei. Beamte in Zivil entdeckten Stunden später den Wagen mit einem polizeibekannten 32-Jährigen am Steuer, auf den die Beschreibung der Seniorin zutraf. Auf der Flucht vor einer Kontrolle stieß er gegen einen am Straßenrand abgestellten Wagen und flüchtete zu Fuß.

Die Fahndung nach ihm verlief ergebnislos, obwohl dabei ein Fährtensuchhund eingesetzt wurde. Die Beamten fanden lediglich dessen Dokumente sowie unter anderem auch eine EC-Karte, die bei einem Wohnungseinbruch in der Nacht zum Mittwoch gestohlen worden war.

Frau wird vorläufig festgenommen

In dem gestohlenen Wagen war eine 45-jährige Frau zurückgeblieben, die von den Beamten vorläufig festgenommen wurde. Sie stand unter dem Einfluss von Amphetaminen. Bei ihr handelte es sich vermutlich um jene Frau, die Stunden zuvor gemeinsam mit dem 32-Jährigen der Seniorin ihre Hilfe angeboten hatten. Sie wurde später wieder entlassen. Nach ihrem mutmaßlichen Komplizen und Fahrer des gestohlenen Autos wird weiter gesucht.