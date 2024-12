Wilhelmshaven - Ein Mann hat in Wilhelmshaven auf seine Frau eingestochen und sie schwer verletzt. Die 37-Jährige erlitt schwere Stichverletzungen am Oberkörper und wurde in den frühen Morgenstunden in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Auslöser war demnach ein Beziehungsstreit. Der 43 Jahre alte mutmaßliche Täter hatte selbst den Notruf gewählt und wurde festgenommen. Gegen ihn wird nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.