Berlin - Ein Mann hat einen 39-Jährigen in Berlin-Neukölln mit einem Stich in die Brust schwer verletzt. Die beiden seien ersten Erkenntnissen zufolge am Samstagabend auf dem Gehweg der Karl-Marx-Allee zunächst in einen verbalen Streit geraten, teilte die Polizei mit. Dann soll der Täter dem 39-Jährigen die Stichverletzung zugefügt haben und geflohen seien. Ob es sich bei der Tatwaffe um ein Messer handelte, konnte die Polizei auf Nachfrage nicht sagen. Der Verletzte kam zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.