In der Wohnung eines Mannes in Leipzig bricht ein Feuer aus. Sein Versuch, sich zu retten, ist riskant.

Mann springt bei Wohnungsbrand in Leipzig aus dem Fenster

Ein Mann ist in Leipzig bei einem Wohnungsbrand aus einem Fenster gesprungen. (Archivbild)

Leipzig - Ein Mann ist in Leipzig wegen eines Brandes in seiner Wohnung aus einem Fenster gesprungen. Bei dem Aufprall aus dem ersten Stock habe er schwere Verletzungen erlitten, berichtete ein Polizeisprecher. Das Feuer sei in der Nacht zum Sonntag im Stadtteil Reudnitz aus noch unbekannter Ursache ausgebrochen. Der Mann habe sich mit dem Sprung retten wollen.