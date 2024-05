Hannover - Ein Mann aus dem ostfriesischen Weener soll seine 87 Jahre alte Mutter getötet haben, während die Seniorin in ihrem Bett schlief. Von diesem Mittwoch (9.00 Uhr) an muss sich der 61-Jährige vor dem Landgericht Aurich wegen heimtückischen Mordes verantworten. Laut Anklage soll der Deutsche seiner schlafenden Mutter Ende November 2023 so lange ein Kissen auf das Gesicht gedrückt haben, bis sie keine Regung mehr zeigte. Die Frau erstickte. Über das Motiv wurde zunächst nichts bekannt. Mutter und Sohn hatten zusammen in der Wohnung im Landkreis Leer gewohnt. Nach der Tat war die Polizei per Notruf alarmiert worden. Bei ihrem Eintreffen sagte der Sohn, dass er für den Tod der 87-Jährigen verantwortlich sei. Für den ersten Prozesstag sind laut einer Gerichtssprecherin bereits vier Zeugen geladen, darunter drei Polizeibeamte.