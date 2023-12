Alfeld - Ein 50-Jähriger soll in Alfeld (Landkreis Hildesheim) seine 39 Jahre alte Nachbarin bedroht haben - es gab einen Großeinsatz der Polizei. Der Mann habe auch den Einsatzkräften gedroht und angegeben, Waffen in seiner Wohnung zu haben, teilte die Polizei am Freitag mit. Er wurde in Gewahrsam genommen. Neben einem Messer an seinem Gürtel wurden bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung mehrere Waffen sichergestellt.

Hintergründe der Bedrohung am Donnerstag waren zunächst nicht bekannt. Der Beschuldigte schien den Angaben zufolge betrunken zu sein. Unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz wurden Ermittlungen gegen ihn eingeleitet.