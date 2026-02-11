Nach einer Schneeballschlacht soll ein Mann ein Kind am Kragen gepackt und dessen Brille weggenommen haben. Die Polizei prüft nun die rechtlichen Folgen des Vorfalls.

Schortens - Nach einer Schneeballschlacht unter Kindern soll ein Mann in Schortens (Landkreis Friesland) eines der Kinder am Kragen gepackt und dessen Brille an sich genommen haben. Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, traf am Freitagnachmittag ein Schneeball die Fensterscheibe eines Wohnhauses.

Daraufhin sei ein Mann aus dem Haus gekommen, habe die Kinder beschimpft und beleidigt und eines der Kinder am Kragen gepackt. Außerdem habe er dem Kind die Brille abgenommen und sei damit in Richtung seines Wohnhauses gegangen.

Die Polizei nahm nach eigenen Angaben die Personalien des Mannes auf und leitete Strafverfahren ein. Dabei gehe es um den Verdacht der Beleidigung sowie um die Wegnahme der Brille, sagte ein Polizeisprecher. Dabei könne es sich rechtlich entweder um Diebstahl oder um Unterschlagung handeln.