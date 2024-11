Zeugen melden der Polizei in Buxtehude eine gewalttätige Auseinandersetzung zwischen einem Mann und seiner Ex-Partnerin. Am Tatort stellt sich heraus: Der Fall häuslicher Gewalt endete tödlich.

Buxtehude - Ein Mann soll seine Ex-Partnerin und sich selbst in Buxtehude mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und dann angezündet haben. Der 47 Jahre alte Mann erlag noch in der Wohnung seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Die 42-Jährige sei mit schweren Brandverletzungen per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Ob Lebensgefahr besteht, konnte er nicht sagen. Unklar war noch, um welche brennbare Flüssigkeit es sich handelte.

Zuvor hatten Anwohner eine gewalttätige Auseinandersetzung zwischen einem Mann und seiner Frau bei der Polizei gemeldet. Als die Polizisten noch auf dem Weg dorthin gewesen seien, seien weitere Notrufe eingegangen, die eine brennende Küche meldeten. Im Einsatz waren zunächst Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei. Die Bevölkerung war laut Polizei nicht gefährdet.