Kalbe - Nachdem in Vienau im Altmarkkreis Salzwedel ein 59-Jähriger mutmaßlich zunächst seine Ehefrau und dann sich selbst getötet hat, ermittelt die Polizei zum Tathergang und zum Motiv. Ersten Ermittlungen zufolge war der Ehemann Jäger und somit legal im Besitz von Waffen, bestätigte die Polizeiinspektion Stendal am Montag entsprechende Medienberichte. Wie genau die Frau zu Tode gekommen sei, könne erst nach einer Obduktion beantwortet werden.

In der Nacht zum Sonntag hatte der 59-Jährige die Polizei angerufen und angegeben, seine Frau getötet zu haben. Als die Einsatzkräfte am Wohnort des Paares eintrafen, fanden sie die 52-Jährige tot und ebenso den 59-Jährigen. Er hatte sich ersten Erkenntnissen zufolge erschossen, hatte eine Polizeisprecherin am Sonntag mitgeteilt.