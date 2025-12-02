Er soll Geldbeutel aus Krankenhäusern gestohlen und mit Bankkarten Einkäufe getätigt haben. Die Polizei schaltet sich, nachdem sich Angehörige nach dem Tod eines Patienten meldeten.

Ein Mann soll bundesweit vor allem ältere Menschen in Krankenhäusern bestohlen haben - die Staatsanwaltschaft Heidelberg hat Anklage erhoben. (Symbolbild)

Heidelberg - Ein Mann soll bundesweit vor allem ältere Menschen in Krankenhäusern bestohlen und ihre Bankkarten für Einkäufe genutzt haben. Die Staatsanwaltschaft Heidelberg erhob Anklage gegen den Verdächtigen, dem 58 Taten vorgeworfen werden, wie die Behörde mitteilte. Dazu zählen sowohl die Diebstähle der Geldbeutel als auch die spätere Verwendung der gefundenen Karten für Einkäufe und Bargeldabhebungen. Insgesamt handele es sich um zehn Geschädigte.

Der Schaden beträgt den Angaben nach insgesamt rund 23.000 Euro. Dem Mann droht eine Haftstrafe von mehr als vier Jahren.

Ermittlungen begannen im Juni

Die Ermittlungen hatten laut Mitteilung im Juni begonnen, nachdem die Angehörigen eines im Klinikum in Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) verstorbenen Patienten Anzeige erstattet hatten. Sie hatten festgestellt, dass der Geldbeutel des Toten fehlte und Geld von seinem Konto abgebucht wurde.

Anhand der Kontoauszüge konnten die Standorte der Geldautomaten ermittelt werden. Durch die Analyse der Videoaufzeichnungen und die Verwendung eines Gesichtserkennungssystems habe der Angeschuldigte identifiziert werden können, hieß es. Ermittler konnten eine Verbindung zu ähnlichen Fällen in anderen Städten herstellen.

Der Mann wurde laut Mitteilung mit Haftbefehl gesucht. Nach knapp zweimonatiger Fahndung sei er im September in Magdeburg festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft machte zunächst keine weiteren Angaben, weder zum Alter des Mannes noch zu den anderen Tatorten.