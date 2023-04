Mann soll 3000 Mails an Polizei geschickt haben

Ein Schild mit der Aufschrift „Polizei“ hängt an einem Polizeipräsidium.

Berlin - Die Berliner Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Computersabotage gegen einen 30-Jährigen, der mehr als 3000 E-Mails an die Internetwache der Behörde geschickt haben soll. Am Donnerstagvormittag gab es deshalb Durchsuchungen in der Osdorfer Straße im Ortsteil Lichtenberg, wie die Polizei mitteilte. Es handelte sich demnach um die Anschrift des Mannes. Es seien mehrere Beweismittel sichergestellt werden. Da der Mann Widerstand leistete, wurden ihm Handschellen angelegt. Verletzt wurde niemand.

Laut Polizei soll der Mann die Mails innerhalb von drei Tagen verschickt haben. Teils im Abstand von nur wenigen Sekunden soll er Anzeigen erstattet haben, in denen er mehrere in Berlin lebende Menschen unterschiedlicher Straftaten beschuldigte. Eine Abschaltung der Seite habe verhindert werden können, dafür sei die Bearbeitung der Eingänge über die Internetwache erschwert worden. Nach intensiven Ermittlungen des für Cybercrime zuständigen Dezernats der Kriminalpolizei habe der Mann gefunden werden können.