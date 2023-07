Neuschoo - Ein 41-jähriger Mann hat nach einer familiären Auseinandersetzung in Neuschoo (Landkreis Wittmund) mutmaßlich ein Haus in Brand gesetzt. Nachdem es in dem Einfamilienhaus in der Nacht zum Samstag aus bislang ungeklärter Ursache zu der Streitigkeit gekommen war, brachten die Beamten erst die Angehörigen des Mannes in Sicherheit, wie die Polizei mitteilte.

Der 41-Jährige habe sich dann mit einer Axt und mehreren Messern bewaffnet und die Einsatzkräfte vor Ort bedroht. Demnach habe er sie auch mehrfach dazu aufgefordert, ihn zu erschießen, hieß es in der Mitteilung. Danach zog er sich wieder in das Haus zurück, wo er Benzin ausgeschüttet haben soll. Weil er damit drohte, das Haus anzuzünden, wurde die Feuerwehr alarmiert. Wenige Minuten später brach dann ein Brand in dem Haus aus. Der Mann verließ es daraufhin.

Die Polizei konnte ihn kurz darauf festnehmen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 41-Jährigen wurde ein Verfahren wegen Brandstiftung und Bedrohung eingeleitet. Das Haus war, nachdem das Feuer gelöscht wurde, nicht mehr bewohnbar. Es entstand ein Schaden von über 100.000 Euro.