Berlin - Ein 50-jähriger Mann ist in Berlin schwulenfeindlich beleidigt und mit Reizgas angegriffen worden. Der Mann war in der Nacht zu Donnerstag zusammen mit einem Begleiter in Schöneberg unterwegs gewesen, als zwei Unbekannte sie beleidigten, wie die Polizei am Mittag mitteilte. Es kam zu einem Streit, dann sprühte einer der Angreifer dem 50-Jährigen Reizgas ins Gesicht. Die beiden Angreifer flüchteten.