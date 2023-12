Berlin - Ein Mann hat in Berlin-Neu-Hohenschönhausen den mutmaßlichen Dieb seines eigenen Autos gestellt. Der 36-jährige parkte sein Fahrzeug am Freitagabend, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Während einer späteren Weiterfahrt im Wagen zweier Männer kam ihm im Gegenverkehr sein eigenes Auto entgegen. Die Männer wendeten und fuhren hinterher. Als der mutmaßliche Dieb den gestohlenen Wagen an der Wartenberger Straße abstellte, brachten die Männer ihn zu Boden und übergaben ihn der alarmierten Polizei. Er kam mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus, die er beim Sturz erlitten hatte.