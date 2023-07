Halle - Ein 49-jähriger Mann soll zwei Frauen in Halle-Neustadt geschlagen haben. Dabei ist eine 17-Jährige leicht verletzt worden, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Mann soll am Freitagabend zunächst die Jugendliche angegriffen und gestoßen haben. Daraufhin soll sie zu Boden gefallen sein, wo der Mann auf sie eingeschlagen und getreten haben soll. Als die andere junge Frau helfend eingriff, soll der Täter sie ins Gesicht geschlagen haben. Sie blieb unverletzt. Anschließend verließ der Mann den Tatort. Die Polizei stellte ihn in der Nähe.

Sie fand bei dem Mann ein Einhandmesser und stellte es sicher. Zudem soll der 49-Jährige am Tatort und gegenüber den Polizeibeamten mehrfach einen Hitlergruß gezeigt haben.

Die Polizei erstattete diverse Anzeigen gegen den Mann. Darunter waren Anzeigen wegen Körperverletzung, Verstoß gegen das Waffengesetz und dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Die Ermittlungen dauern weiter an.