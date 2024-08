Ein Mann schießt vor seinem Wohnhaus mehrmals mit einer Schreckschusspistole. In seiner Wohnung findet die Polizei gleich mehrere Waffen.

Mann schießt mit Schreckschusspistole in Freden

Ein Mann hat vor seinem Wohnhaus in Freden mehrfach mit einer Schreckschusspistole geschossen. (Symbolbild)

Freden - Ein Mann hat im Landkreis Hildesheim mit einer Schreckschusspistole mehrmals vor seinem Wohnhaus geschossen. Anwohner alarmierten am Samstag die Polizei. Die Beamten entdeckten den mutmaßlichen Schützen in Freden in der Nähe des Hauses und nahmen ihn vorläufig fest, wie die Polizei mitteilte. Im Anschluss durchsuchten sie seine Wohnung und beschlagnahmten mehrere Schreckschusswaffen. Ermittlungen ergaben, dass die Schüsse aus einer der Waffen stammten. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Er wurde dann wieder entlassen.