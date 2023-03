Berlin - Ein 29-jähriger Mann hat in Berlin auf Familienmitglieder und deren Wohnung geschossen, aber niemanden getroffen. In der Nacht zu Donnerstag wurden Polizisten kurz nach Mitternacht von einem Jugendlichen alarmiert, weil er im Stadtteil Tiergarten Schüsse gehört hatte, wie die Polizei mitteilte. Die 36 Jahre alte Schwester des Jugendlichen sagte den Polizisten, sie habe auf dem Balkon der Wohnung am Schöneberger Ufer gestanden, als ihr 29-jähriger Bruder von der gegenüberliegenden Straßenseite mehrere Schüsse aus einer Handfeuerwaffe in ihre Richtung abfeuerte, sie jedoch verfehlte. Die Kugeln durchschlugen stattdessen das Fenster eines danebenliegenden Zimmers, das leer war. Der 29-Jährige, der der Polizei bekannt ist, flüchtete.