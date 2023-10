Potsdam - Ein Mann hat in Potsdam eine Gruppe junger Männer ausgeraubt. Während eines Gesprächs am Montag habe er plötzlich eine Waffe gezogen, die Gruppe bedroht und Geld gefordert, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Er habe in Richtung eines Gebüschs geschossen, um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen. Die jungen Männer hätten ihm daraufhin Geld gegeben - insgesamt habe der Täter 210 Euro erbeuten können. Verletzt wurde niemand. Die Beamten ermitteln nun wegen räuberischer Erpressung.