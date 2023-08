Barby - Ein 42-Jähriger hat in Barby (Salzlandkreis) seine Nachbarn bedroht und mit einer Armbrust auf Polizisten geschossen. Verletzt wurden die Beamten bei dem Vorfall am Sonntagabend nicht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Einsatzkräfte hätten Spezialkräfte des Landeskriminalamtes hinzugerufen. Diese überwältigten den Mann in seiner Wohnung und nahmen ihn fest. Am Montag erließ ein Haftrichter des Amtsgerichts Schönebeck einen Haftbefehl gegen den 42-Jährigen.

Der Mann hatte zunächst in seiner Wohnung randaliert, wie es hieß. Dann soll er Bewohner des Mehrfamilienhauses massiv bedroht haben - auch unter Anwendung von Gewalt. Als erste Einsatzkräfte der Polizei eintrafen, beschoss der 42-Jährige sie mit einer Armbrust, wie es in der Mitteilung hieß.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts des versuchten Totschlags, Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten sowie wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte wurde eingeleitet.