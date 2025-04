In Sonneberg eskaliert ein Streit in einer Bar. Die Polizei schickt zahlreiche Kräfte.

Sonneberg - Ein Streit in einer Bar hat in Sonneberg einen größeren Einsatz der Polizei nach sich gezogen. Ein Mann habe in der Nacht in dem Lokal randaliert und sei mit einem Motorrad davongefahren, teilte die Polizei mit. Da Zeugen während der Flucht Knallgeräusche wahrnahmen, schickte die Polizei den Angaben zufolge auch ein Spezialeinsatzkommando und einen Hubschrauber.

Etwa sieben Stunden später sei der 34 Jahre alte Verdächtige am Morgen in einem Wald aufgegriffen und in Gewahrsam genommen worden. Der Einsatz der Polizei dauerte bis zum Vormittag. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Bedrohung. Unklar war zunächst, ob es sich bei den Knallgeräuschen um Schüsse handelte und ob der Mann möglicherweise bewaffnet war.