Lehe - Ein 26 Jahre alter Vater ist mit seinem Auto in Lehe (Landkreis Emsland) gegen einen Baum geprallt und dabei ums Leben gekommen. Seine Kinder im Alter von 3 und 5 Jahren sowie sein 23-jähriger Neffe saßen am Dienstagabend mit im Wagen, wie ein Polizeisprecher sagte. Sie kamen schwer verletzt in ein Krankenhaus. Das Auto sei auf gerader Strecke nach rechts von der Spur abgekommen und frontal gegen den Baum geprallt. Trotz Reanimationsversuchen starb der 26-Jährige noch vor Ort. Die Unfallursache war zunächst unklar.