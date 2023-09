Wingst - Ein Mann ist mit einem Auto frontal gegen einen Straßenbaum in Wingst (Landkreis Cuxhaven) geprallt und lebensgefährlich verletzt worden. Der 41-Jährige beschleunigte nach dem Abbiegen stark und verlor dabei die Kontrolle über seinen Wagen, wie die Polizei am Mittwochabend mitteilte. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus. An seinem Oldtimer entstand Totalschaden. Wegen der Rettung und der Unfallaufnahme war die Straße nach dem Unfall am Mittwochnachmittag für mehrere Stunden gesperrt.