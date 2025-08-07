Berlin - Ein Mann mit einer Schusswaffe ist auf dem Gelände eines Heizkraftwerks in Berlin-Steglitz festgenommen worden. Er hatte das Gelände unberechtigterweise betreten und war von einem Sicherheitsmitarbeiter entdeckt worden, wie die Polizei berichtete. Es kam zu einem Streit. Herbeigerufene Kollegen des Sicherheitsmitarbeiters seien von dem Mann bedroht worden. Die Polizei rückte mit Spezialkräften an - auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Was der Mann auf dem Gelände wollte, ist noch unklar. Laut Polizei hatte er eine „Langwaffe“ bei sich.